taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43235
Euro
6.1092
Altın
1299.235
Borsa
101538.28
Gram Altın
226.887

Venezuela'daki elektrik kesintisi sürüyor

İletişim ve internet erişiminde yaşanan sorunların görece düzeldiği ülkede enerji kesintisi nedeniyle okullar tatil edildi.

AA | 08.03.2019 - 18:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

Venezuela'yı dün akşam saatlerinde karanlıkta bırakan elektrik kesintisi, başkent Caracas dahil ülkenin büyük bölümünde devam ediyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile diğer yetkililerin sabotaj olarak değerlendirdiği ve dün yerel saatle 17.00 sularında başlayan enerji kesintisi, hükümetin "birkaç saat içinde" düzeltileceğini belirtmesine rağmen ülkenin büyük kısmında sürüyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Kesinti nedeniyle başkent Caracas metrosu hizmet veremezken Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro’nun talimatıyla tüm ülkede okulların tatil edildiğini, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde de mesai yapılmayacağını duyurdu.

Enerji Bakanı Luis Motta Dominguez’in "üç saat içinde" düzeltileceğini vurgulamasına karşın halen süren kesintinin ilk saatlerinde neredeyse tamamen çöken iletişim ve internet erişimi ise görece düzeltilmiş durumda.

Venezuela'da dün akşam saatlerinde başlayan elektrik kesintisi, 23 eyaletin 22'sini karanlıkta bırakmış, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Uluslararası Simon Bolivar Havalimanı'nda kısa süreli aksaklıklara neden olmuştu.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, elektrik kesintilerinin sabotajdan kaynaklandığını belirterek, ülkenin doğusundaki "Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi." açıklamasında bulunmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar yeni askerlik sistemini anlattı

Hulusi Akar yeni askerlik sistemini anlattı

132
Yeni sistemde bedelli askerlik ücreti

Yeni sistemde bedelli askerlik ücreti

307
Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

97
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

34
Times gazetesinin küstah S-400 manşeti

Times gazetesinin küstah S-400 manşeti

167
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

33
Beren Saat ile Kenan Doğulu yol ayrımında

Beren Saat ile Kenan Doğulu yol ayrımında

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir