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Vergi cezalarına indirim geldi

Vergi ödememe nedeniyle kesilen cezalara, ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın yüzde 50 oranında indirim yapıldı.

AA | 22.11.2019 - 10:02..
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Vergi cezalarına indirim geldi

AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi, kabul edildi.

Bu teklifin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'nin 3 yeni vergisi daha oldu.

Aynı teklifle vergi cezalarına da indirim geldi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Vergisini ödemeyenlere kesilen cezalarda, ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek.

UZLAŞMA YAPARSAN...

Cezalarda, uzlaşma halinde ödenecek vergi gecikme cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.

İdareyle mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili her aşamada anlaşabilmesi, vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması amacıyla Vergi Usul Kanunu'nda "Kanun yolundan vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılıyor. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların, vadesi geçirilmeksizin gecikme faiziyle ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılacak.

Vergi Usul Kanunu kapsamında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflerin, süresinde beyanname vermeleri durumunda kesilen yüzde 20 oranındaki vergi gecikme cezası, uzlaşma kapsamı dışında tutulacak.

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