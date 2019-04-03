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Vergi dairesine kuzusuyla geldi

İzmir'de Ziya Benek isimli şahıs, kuzusu hakkında işlem yaptıracağı vergi dairesine kuzusunu da alıp geldi. 'Melek' isimli kuzu, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

DHA | 03.04.2019 - 09:25..
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Evcil olarak kedi, köpek besleme modası, son zamanlarda yerini büyükbaş hayvanlara bıraktı. Bakınız onlardan biri de Buca ilçesinde yaşayan Ziya Benek ve kuzusu.

KUZUSU 'MELEK'SİZ GEZMİYOR

Kaynaklar Mahallesi'nden, kendisinin ve köylülerinin işlemleri için Şirinyer Vergi Dairesi'ne gelen Ziya Benek, yanından ayrılmayan ve nereye giderse peşinden giden 'Melek' isimli kuzusunu da beraberinde getirdi.

Ziya Benek'le beraber vergi dairesine giren kuzu, sahibine gittiği her birimde eşlik etti. Sevimli kuzu Melek'in, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmaması görenleri gülümsetti. Kuzu, işlemlerini yapmak için daireye gelenlerin ilgi odağı oldu. Birçok kişi kuzuyu sevmek istese de o sahibinin peşini bırakmadı.

Vergi dairesine kuzusuyla geldi

Vergi dairesine kuzusuyla geldi ViDEO

''MELEK'İN BORCU İÇİN GELDİK''

Kuzusu 'Melek'in kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyleyen Ziya Benek, "Melek'in borcu çıktı, onun işlemleri için geldik ama borcu ödeyemiyoruz." diyerek espri yaptı.

Ziya Benek'in kuzusu ile dolaştığı bu anları ise bir işi için Şirinyer Vergi Dairesi'ne giden moda fotoğrafçısı Osman Akdeniz görüntüledi.

Vergi dairesine kuzusuyla geldi

Vergi dairesine kuzusuyla geldi

Vergi dairesine kuzusuyla geldi

Vergi dairesine kuzusuyla geldi

Vergi dairesine kuzusuyla geldi

Vergi dairesine kuzusuyla geldi

Vergi dairesine kuzusuyla geldi

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