Vergi istisnası kimleri kapsıyor: Mehmet Şimşek örneklerle anlattı

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile yerli ve yabancı yatırımcılara Türkiye'de yeni fırsatlar sunuldu..

CNN Türk yayınına konuk olarak gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergiden muaf olacak sektörleri örneklerle anlattı.

TRANSİT TİCARETE DİKKAT ÇEKTİ

"Transit ticaret diye bir konsept var" diyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Transit ticaret şu demek: Sizin bir şirketiniz var; Hindistan pirinç alıp İngiltere'ye satıyorsunuz. Diyoruz ki; şirketinizin merkezini Türkiye'ye alın. Bu yerliye de yabancıya da geçerli. Buradaki amaç katma değer Türkiye'de kalsın, Türkiye üs olsun. Transit ticaretin merkezi olsun. Burada da yerli yabancı ayrımı yok.



Örneğin; hizmet ihracatı... Mesela; CNN Türk dizi yapacak ihraç edecek, ya da bir yazılım şirketi dünyaya program ihraç edecek. Yani hizmet ihracatından bahsediyorum. Biz buna da vergi istisnası getirdik. Yerli yabancı ayrımı yapmadan.”

ÖRNEKLERLE ANLATTI

Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok uluslu şirketler var... Biz bu şirkete diyoruz ki; gel İstanbul'dan yönet. Yani küresel hizmetini dışarı veriyorsan bu faaliyetin merkezini Türkiye seçersen sana vergi istisnası koyuyoruz. Bugün mesela Apple İrlanda'yı merkez olarak seçti. Amaç; Türkiye'ye yetenek, sermaye ve girişimci çekmek. Bu nitelikli hizmet merkezlerinde çalışacak olanlar Burada KDV ve ÖTV'sini ödeyecek. Örneğin bankada mevduatı varsa stopajını ödeyecek. Fark; biz diyoruz ki Türkiye'yi merkez olarak seç. Bizim uçaklarımızı kullanacak, esnafımız faydalanacak.”

"YURT DIŞINDAN ELDE ETTİĞİ KAZANÇTAN VERGİ ALMAYACAĞIZ"

“Biz dedik ki dünyada zengin hareketliliği var. Yabancı veya Türk kökenli fark etmez. Son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayanlar, yani 183 gün ve daha fazla Türkiye'de yaşamamış olanlar Türkiye'ye gelirse, yurt dışından elde ettiği kazançtan vergi almayacağız. ama Türkiye'den bir gelir elde ederse Türkiye'de tüketim yapınca vergiye tabii. Türkiye'de çalışırlarsa gelir vergisi ödeyecek. Buradan elde ettikleri gelir vergiye tabi. Sadece yurt dışından kazandığından vergi almayacağız.



Örnek olarak; bir tane Japon vatandaşı Balıkesir'e yerleşti ama çok iyi bir danışman mesela. Körfez'de ABD'de Paris'te danışmanlık hizmeti veriyor. Eğer yurt dışında elde ettiği bu gelirleri Türkiye'ye Türk bankalarına getirirse kaynak artımı sağlayacağız. Burada kazandıklarından vergi alacağız. Sadece yurt dışında kazandıklarından vergi almayacağız. Biz bir avantaj sağlayarak; serveti olanlar Türkiye'ye bunu getirirse bu bizim bankacılık sistemimize sağlar, kaynak sağlar. Sadece yurt dışından elde ettikleri gelirlere istisna tutuyoruz.”





"BİZ TÜRKİYE'YE YETENEK VE SERMAYE ÇEKMEK İSTİYORUZ"

“Bu arada Yunanistan, İtalya benzer programları uyguluyor. İngiltere'yi iyi biliyorum. Onlar da uyguluyordu. Dünyada ciddi bir milyoner trafiği var. İngiltere'den ciddi bir çıkış oldu. 15-20 bin (son 2-3 yılda) milyoner ikametini İngiltere'den çıkardı.



Biz diyoruz ki Türkiye'deki kazançların için Türk vatandaşların için aynı vergiye tabisin. Yurt dışından elde ettiklerin için bir istisna yapıyoruz. Olay tabii ki sadece vergi değil. Bir ekosistem meselesi. Yabancıya ayrı muamele yok. Biz Türkiye'ye yetenek ve sermaye çekmeye çalışıyoruz.”

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