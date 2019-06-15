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Vergi rekortmeni iş adamı köyüne döndü, ceviz dikti

İş dünyasında yakaladığı başarıyla yıllarca vergi rekortmenleri listesinde yer alan iş adamı, yıllar sonra köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti.

İHA | 15.06.2019 - 10:19..
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74 yaşındaki Yavuz Peker, henüz çocukken ailesiyle beraber Erzincan'dan İstanbul'a taşındı. İstanbul başarılı bir iş hayatı geçiren Peker, memleketi olan Erzincan'a geri döndü.

Kemah ilçesinde bir çiftlik satın alan iş adamı, bin 300 dönümlük araziye kurarak, 28 bin ceviz ağacı dikti.

Vergi rekortmeni iş adamı köyüne döndü, ceviz dikti

"DOĞDUĞUM KÖYE YATIRIM YAPIYORUM"

1963 yılında reklamcılıkla iş hayatına başladığını söyleyen Peker, "Bugüne kadar iş hayatında yol aldım ve geldiğimiz noktada 900 kişiye istihdam sağladık. Babamın ısrarları sonucunda doğduğum köyde, 200 dekarlık bir arazi satın aldım. Bu arazi boş yatıyordu. Bu arazileri ekonomiye kazandırmak için ceviz bahçesi kurmaya karar verdim. İstanbul’dan gelerek doğduğum köye yatırım yapıyorum çünkü bu köyün çocuğu olmak benim için son derece çekiciliği olan bir noktaydı. Bu köyde anılarım var ve bu yatırımı yaptığım için çok memnunum.” dedi.

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Yavuz Peker'in, İstanbul'daki iş hayatı döneminde defalarca kez vergi rekortmenleri listesinde yer aldığı öğrenildi.

Vergi rekortmeni iş adamı köyüne döndü, ceviz dikti

Vergi rekortmeni iş adamı köyüne döndü, ceviz dikti

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