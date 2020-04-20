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Victoria Beckham, 30 işçiye acımadı

Aile serveti 450 milyon dolar olan Victoria Beckham, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarınca tepki aldı.

Haber Merkezi |
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Victoria Beckham, 30 işçiye acımadı

46 yaşındaki İngiliz tasarımcı Victoria Beckham, koronavirüs nedeniyle 30 işçisini ücretsiz izne çıkardı. Kalan çalışanlarının maaşlarından da yüzde 20 kesinti yaptı.

"GÜCÜN PARTİ VERMEYE YETİYOR"

İngiliz gazeteleri, Beckham’a tepki dolu başlıklarla çıktı. Basının, “1.5 milyon Sterlin’lik çanta koleksiyonun var, 335 milyon Sterlin’lik (2.9 milyar TL) servetin var. Miami’de 31 milyon Sterlin’e yeni ev almaya, oğluna 100 bin Sterlin’lik doğum günü partisi vermeye gücün yetiyorsa, 30 işçiye de gücün yeter.” ifadeleri geniş yankı buldu.

Victoria Beckham, 30 işçiye acımadı

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