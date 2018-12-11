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Video oyunlarındaki kumar tehlikesi çocukları etkiliyor

Son raporlara göre, kumar oynama sorunu olan çocukların sayısı sadece iki yılda dört katına çıktı. Peki video oyunları çocukları nasıl etkiliyor?

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 11:55..
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Kumar oynama eğiliminde olan çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Bu endişe verici rakamlar, İngiltere Kumar Komisyonu'nun son yıl istatislik verilerine dayanıyor. İstatisliklere göre kumar oynamanın yaygınlığı, 2016 yılında yüzde 0,4 ve 2017'de yüzde 0,9 oranında artmış durumda.

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Son birkaç yıldır gençler arasında kumar oynamada gerçek bir artış olduysa, video oyunlarının bu duruma katkısı büyük. Özellikle günümüzde popüler olan oyunlardaki yağma kutuları, paketler, sandıklar ve şans paketleri gençleri etkileyen faktörler arasında. Oyuncular, ödül şansı içeren bu sanal öğeleri satın almak için gerçek para kullanıyor. Oyunlardaki düşük fiyatlı paketlerde kazanma şansı daha düşük. Bu nedenle oyuncular başarı şanslarını artırmak için daha fazla harcamaya teşvik ediliyor.

Video oyunlarındaki kumar tehlikesi çocukları etkiliyor

Overwatch, Middle-earth: Shadow of War, Star Wars Battlefront 2, FIFA Ultimate Team dahil olmak üzere birçok popüler oyun bu ücretli paketleri içeriyor. Kumar Komisyonu'nun raporu, 11 ile 16 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 13'ünün çevrimiçi kumar oyunları oynadığını gösteriyor.




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