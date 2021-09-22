Altın Ayakkabı ödülü nedir, kimlere verilir? Altın Ayakkabı alan Türk futbolcu var mı?

Altın Ayakkabı ödülü nedir, kimlere verilir? Altın Ayakkabı alan Türk futbolcu var mı?

Son olarak Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Bunun akabinde, "Altın Ayakkabı ödülü nedir, kimlere verilir? Altın Ayakkabı alan Türk futbolcu var mı?" sorusu gündeme getirildi.

Altın Ayakkabı futbol dünyası için oldukça önemli olurken, bu ödüle ulaşmak isteyen futbolcular ise yıl boyunca kıran kırana bir mücadele veriyor.

Bu ödülü kazanmak her futbolcunun hayali olurken, kazananlar ise büyük bir başarı elde etmiş oluyor.

Son olarak bu ödülü, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski kazandı.

Bunun üzerine bu ödülün ne anlama geldiği futbolseverler tarafından gündeme getirilip, araştırılmaya başlandı.

Futbolseverler, "Altın Ayakkabı ödülü nedir, kimlere verilir? Altın Ayakkabı alan Türk futbolcu var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Altın Ayakkabı ödülü nedir, kimlere verilir? Altın Ayakkabı alan Türk futbolcu var mı? İşte ayrıntılar...

ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Avrupa Altın Ayakkabı, UEFA üyesi ülkelerin birinci seviye ulusal futbol liglerinde sezon içinde attığı golün, lige ait katsayıyla çarpılmasıyla oluşturulan puan sistemine göre en çok puan toplayan futbolculara verilen ödüldür.

SON YILLARDA ALTIN AYAKKABI ALANLAR

Lionel Messi (2017)

Lionel Messi (2018)

Lionel Messi (2019)

Ciro Immobile (2020)

Robert Lewandowski (2021)

ALTIN AYAKKABI ALAN TÜRK FUTBOLCU VAR MI?

Eski Milli futbolcu Tanju Çolak, 1987-88 sezonunda attığı 39 golle “Avrupa Gol Krallığı”nı kazandı.

Fransa'da düzenlenen törende Galatasaraylı Tanju, “Altın Ayakkabı” ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcusu oldu.