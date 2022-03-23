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    Hangi kara yolunda çalışma var? 23 Mart Çarşamba kara yollarında son durum

    Ailesiyle ya da iş için Çarşamba günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
    • AA
    • 23.03.2022 - 11:07
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    Hangi kara yolunda çalışma var? 23 Mart Çarşamba kara yollarında son durum

    Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

    Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

    Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

    23 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?

    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

    Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

    Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünün genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

    Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette tek şeritten sürdürülüyor. Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

    Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı.

    Bu kesimde ulaşıma 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

    Adıyaman-Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde Göksu Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım Gölbaşı-Adıyaman istikametinde sol köprüdeki tek şeritten kontrollü devam ediyor.

    Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerindeki iksa duvarının yıkılma tehlikesi dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

    KARA YOLLARI YOL ÇALIŞMASI SORGULAMA EKRANI


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