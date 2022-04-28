Hangi kara yolunda çalışma var? 28 Nisan Perşembe kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 28 Nisan Perşembe kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Perşembe günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Bu nedenle çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Datça-Marmaris yolunun 40-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Uzunköprü-Keşan yolunun 41-43. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor. Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yusufeli-Olur yolunun 1-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Karabük-Kastamonu İl Sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresindeki heyelan sebebiyle Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 11 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemi temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.