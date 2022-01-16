İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Ocak Pazar 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Ocak Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 15 Ocak Cuma 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

15 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAĞCILAR

NO: 9702872

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2458., 2459., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9702855 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9509319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586152

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., 333., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9510320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586169

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ATLAS sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9702871

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk // GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9612318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9658702

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 16/01/2022 00:01:00 - 16/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9742316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 16/01/2022 10:00:00 - 16/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412742

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK sk bölgelerinde 16/01/2022 10:00:00 - 16/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 9702746

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk // ESENYURT ilce -FATİH mah sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 9702764

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ALKIM, BADEM 1, BILDIRCIN 1, BÖĞÜRTLEN, BÜLBÜL 3, DAĞÇİÇEĞİ, DİLFEZA, GONCA 1, GÖKÇEÇİÇEK, GÜNDOĞUMU, GÜRGEN 2, GÜVERCİN 1, HURMA, KAKTÜS 1, KARTOPU 1, KASIMPATI 1, KAYIN 1, KIRLANGIÇ 1, KOZA, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇAMLICA, KİRAZ 1, LAVANTA 1, LİLYUM, MENEKŞE 5, MİNE 1, NİLÜFER 1, ORTANCA 1, PELİN 1, SARMAŞIK 1, SERVİ, SÜMBÜL 3, TUNABOYU, VİŞNEBAHÇESİ, YEDİTEPE, YOSUN 1, ZAKKUM 2, ZAMBAK 1, ÇAM 1, ÇAMLICA 2, ÇİTLENBİK 1, ÇİĞDEM 1, ÜZÜM 1 sk / KARAAĞAÇ mah BATU, HADIMKÖY-İSTANBUL, YİĞİTTÜRK, ÇALIŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 1567., 1571., 1573., 1579., 1584., 3001., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3026., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 3076., 319., AKÇABURGAZ, ALKOP, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3121., 3143. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk bölgelerinde 16/01/2022 02:00:00 - 16/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702765

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702737

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ÇAMLICA 2 sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9412759

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9485330

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah İNCEĞİZ sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



