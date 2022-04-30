İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 30 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 30 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçe

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 30 Nisan Cumartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 30 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

30 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 20772316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, ASİYE, ATAYURT, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, TOPDEMİR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, YÖN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 20673316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BABADAĞ, BAYRAK, ESKİ İSTANBUL, SİMGE, ÇAMLIDERE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ADIM, BARBAROS HAYRETTİN, DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, KILIÇ, KUMSAL, MAHMUR, MERT, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, YAYLA, YILDIZ, ÇAKIR, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY sk bölgelerinde 30/04/2022 10:00:00 - 30/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20716316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 30/04/2022 12:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 20606317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2661. sk bölgelerinde 30/04/2022 09:00:00 - 30/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16858316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 30/04/2022 10:00:00 - 30/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20641316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2038., 2040., 2041., 2042., 2050. sk bölgelerinde 30/04/2022 10:00:00 - 30/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 16605316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah YALÇIN KOREŞ sk ÇINAR CAD. bölgelerinde 30/04/2022 00:01:00 - 30/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16869317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, NAMIK KEMAL, ZÜMRÜT sk / ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 1., KOCASİNAN 3., KOCASİNAN 4., NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 30/04/2022 02:00:00 - 30/04/2022 02:10:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20646089

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.BİLLUR, BAYBURT, DEREBOYU 1, ER, FETİH, GÖKTAŞ, MİNİK, TEVFİK FİKRET, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 30/04/2022 10:30:00 - 30/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20646090

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah HANIMELİ 1, KARANFİL, KÜÇÜK ÇINAR, YONCA sk bölgelerinde 30/04/2022 12:30:00 - 30/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16862317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, KOR, ÇINAR sk bölgelerinde 30/04/2022 12:30:00 - 30/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 20646079

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, İSTASYON sk / YEŞİLYURT mah BAŞAK, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, EKİN, PELİN, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 30/04/2022 00:01:00 - 30/04/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.