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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Maskeler çıktı, güneş yüzümüze doğdu...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Maskeler çıktı, güneş yüzümüze doğdu...
- Haber Merkezi
- 27.04.2022 - 09:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 27 Nisan Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan 2022...
27 Nisan bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 28°C
- Az bulutlu
- MANİSA °C, 30°C
- Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 28°C
- Az bulutlu
- ANTALYA °C, 23°C
- Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
- HATAY °C, 28°C
- Az bulutlu
- MERSİN °C, 24°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 25°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 20°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 20°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 16°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 23°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu