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    O anları paylaştı! Kanını şırıngaya çekti, sevgilisine tespih yaptırdı...

    Sosyal medyada genç bir kız tarafından yayınlanan videoda kanından tespih yaptırdığını görenler şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 16:46
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    O anları paylaştı! Kanını şırıngaya çekti, sevgilisine tespih yaptırdı...

    Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından dolaşıma giren video tartışmalara neden oldu.

    Sevgilisine hediye vermek isteyen genç kızın tercihi, görenlerin içini ürpertti.

    Şırınga kullanılarak elde edilen kandan tespih yapılan anların kaydedildiği görüldü.

    Kandan tesbih hediyesi

    Tasarım şirketi çalışanı olduğu belirtilen videodaki kişi önce iki adet şırınga ile damardan alınan kanı plastik bardağın içerisine boşalttı. Daha sonra ise bardak içerisindeki kanı karıştırdı.

    Karışımın tamamlanmasının ardından da kalıp içerisindeki tespih tanelerinin içerisine kanı koyan kişi hazırlanan tespihi kameraya gösterdi.

    Söz konusu kandan elde edilen tespih videosu tepki topladı.

    Sevgilisine kanından yaptığı tesbihi hediye etti VİDEO

     

    O anları paylaştı! Kanını şırıngaya çekti, sevgilisine tespih yaptırdı... #1


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