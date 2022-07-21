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    Tekme tokat vurduğu eşeğin intikamı acı oldu

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişi eşeğe tekme sonra yumruklarla saldırdı. Sinirlenen eşek, kendisine vuran kişinin bacağından ısırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 21:04
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    Tekme tokat vurduğu eşeğin intikamı acı oldu

    Hayvana eziyet videolarına bir yenisi daha eklendi.

    Bir kişinin eşeğe saldırdığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

    Eşeğe tekme tokat saldırdı

    Görüntülerdeki kişi, yüzüne tekme attığı eşeği, daha sonra tokat atarak dövmeye devam etti.

    Eşek intikamını aldı

    İzlerken can yakan anların sonunda ise, eşekten bir hamle geldi.

    Eşek, kendisine saldıran kişinin ayağından yakalayarak ısırdı.

    "Tüm kemiklerini tamamen kırar", "Hangisi eşek" yorumları yapıldı

    Sosyal medya kullanıcıları eşeğin ısırığıyla ilgili "Eşek ısırığı basit bir şey değildir", "Tüm kemikleri tamamen kırar","Muhtemelen dişlerinin birbirine değdiğini hissetmeyi bırakacaktır." ve "Hangisi eşek" ifadeleri kullanıldı.

    Tekme tokat vurduğu eşeğin intikamı acı oldu VİDEO

    Tekme tokat vurduğu eşeğin intikamı acı oldu #1

    Tekme tokat vurduğu eşeğin intikamı acı oldu #2

    Tekme tokat vurduğu eşeğin intikamı acı oldu #3


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