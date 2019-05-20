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Videotorakoskopi nedir

Bir sağlık terimi olan videotorakoskopi, çok az cerrahın uygulayabildiği bir yöntem.

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Cerrahide kapalı (videotorakoskopik -robotik) yöntemler kullanılıyor. Bunlar göğüs cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatlardandır. Çok az cerrahın uygulayabildiği vats, (videotorakoskopi), bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi anlamına geliyor.

EN ÇOK BİYOPSİ ÖRNEĞİ ALMAK İÇİN KULLANILIYOR

Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi göğüs cerrahisi işlemlerinde, plevral biyopsi, akciğer rezeksiyonları gibi değişik endikasyonlar ile yaygın olarak kullanılmaktadır.

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.

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