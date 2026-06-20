Vincenzo Montella: Her türlü ihtimale hazırlıklıyız

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco’da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Paraguay ile oynayacağımız kritik Dünya Kupası maçı öncesi konuştu.

"NİHAYET MAÇ GÜNÜ GELDİ"

İtalyan teknik adam, "Nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuştuk. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takım odaklanmış ve birlik içinde. Dünya kupası'nda çoğu maç zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor, bugün de böyle bir maç bekliyorum." dedi.

"HER TÜRLÜ İHTİMALE HAZIRLIKLIYIZ"

Rakibi değerlendiren Montella, "Paraguay'ın kadrosuna baktığımızda her zamanki gibi 4-2-3-1 başlayabilirler, aynı oyuncularla 4-3-3 oynayabilirler. Her türlü ihtimale hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

"KOŞU ATMAMIZ GEREKİYOR"

Oyun planını anlatan Montella, "Biz topa sahip olduğumuzda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmamız gerekiyor. Kapanan rakiplere karşı modern futbol bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda defans arkasındaki boşluklara koşu atmak gerekir." açıklamasını yaptı.

"GÜZEL DENEYİMLERİM VAR"

Montella, "Evet dün doğum günümdü. Takımla birlikte güzel deneyimlerim var. 2 sene önce bir galibiyetle kutlamıştık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.