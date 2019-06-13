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Virüslerde keşfedilen yeni özellik, hastalıkların tedavisinde kullanılabilir

Salgın hastalıklara yol açan virüslerin yüzeyinde keşfedilen bir oyuk, hastalıklara karşı yeni ilaçların geliştirilmesini sağlayabilir.

AA | 13.06.2019 - 10:46..
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Finlandiya'nın Helsinki ve Belçika'nın Leuven üniversitelerinden araştırmacılar, "rhinovirus" ve "enterovirus" adı verilen ve insanlarda hastalıklara yol açan virüslerin yüzeyinde keşfettikleri bir oyuğun, virüsün yayılmasını engellemede kilit rol oynayabileceğini açıkladı. Salgın hastalıklara yol açan virüslerin yüzeyinde keşfedilen bu oyuklar sabitlendiğinde, virüsler kendi kendini kopyalayarak çoğalamıyor.

Bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu buluş sayesinde yeni anti-viral ilaçlar geliştirilebilir ve bu yöntem solunum yolu enfeksiyonları ile nezle, çocuk felci ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

virüs

Rhinovirusler ve enterovirusler, her yıl basit griplerden ileri düzeyde astıma kadar milyonlarca üst solunum hastalığıyla birlikte menenjit, beyin iltihabı ve çocuk felci gibi salgın hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep oluyor.

Araştırmacılar virüs üzerinde yaptıkları deneyde, söz konusu oyuğu geliştirdikleri bir bileşke ile sabitleyerek sıcak hücreyle temasında şekil değiştirmesini önlemeyi başardı. Söz konusu şekil değiştirmenin virüsün kopyalanarak yayılmasını sağladığına dikkati çeken araştırmacılar, keşfin yeni anti-virüs ilaçları geliştirmede yol gösterici olabileceğini vurguladı.

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