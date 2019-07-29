Vizesiz Avrupa için 6 kriter kaldı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yıllardır devam eden görüşmeler sonuç vermedi.

Son olarak Avrupa Birliği, Türkiye'nin uyması gereken 72 kriteri şart olarak koydu. Bu kriterlerin 66'sını yerine getiren Türkiye'nin önünde 6 kriter daha var.

VİZESİZ AVRUPA EKİME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına bu sürecin hızlandırılması için şimdiden çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Ekim ayında yeniden açılacak Meclis'in 1 numaralı gündem maddesinin bu kriterlerin olması bekleniyor.

Şartların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşlarına vizesiz bir şekilde Avrupa kapıları açılacak.

SON 6 KRİTER

* Europol ile işbirliği: Ağır suçluların iadesi konusunda operasyonal işbirliği.

* GRECO: Türkiye'de yolsuzluklara karşı oluşturulabilecek bir kurum

* Suçluların iadesiyle ilgili adli işbirliği

* Kişisel verilerin korunması

* Geri kabul anlaşması

* Terörle mücadele mevzuatında düzenleme