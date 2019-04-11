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Volkan Bahçekapılı: Buse benim her şeyim

Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, bir dergiye konuştu.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 12:45..
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Volkan Bahçekapılı: Buse benim her şeyim

Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı, bir dergiye röportaj verdi. Evlilikleriyle ilgili konuşan çift, samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü çift “Evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna şu cevapları verdi:

Buse Terim'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"HER ŞEY ŞAHANE GİDİYOR"

“Evlilikte 5. yıla giriyoruz. Her şey şahane gidiyor. Nil ve Naz’ın doğumundan sonra ikimiz birbirimizi, çocuklar da bizi tamamladı.” Birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyoruz. Birbirimize ilk günkü gibi aşığız.”

"HAYATTAKİ EN DEĞERLİ  BUSE"

Volkan Bahçekapılı'nın açıklaması ise şöyle: "Birbirini her gün daha çok seven bir çiftin evliliği nasıl gidiyorsa bizimki de öyle. Buse her şeyim, hayattaki en değerli varlığım. Eşim ve iki kızımla sofraya oturmak en büyük keyfim."

Volkan Bahçekapılı: Buse benim her şeyim

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