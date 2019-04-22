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Volkan Demirel parayı sanata yatırıyor

Volkan Demirel, yeşil sahadan kazandığı paranın bir kısmıyla tablo koleksiyonu yapıyor.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 12:28..
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Ünlü kaleci Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel'in, hatırı sayılır tablo koleksiyonu var.

YENİ TABLOSU ÖNÜNDE POZ VERDİ

Çift, önceki gün başka bir atölye ziyaret edip koleksiyonuna başka tablolar ekledi. Volkan Demirel, değeri 80 bin lira olan tablo önünde poz verdi.

Volkan Demirel parayı sanata yatırıyor

Kaleci ile eşi, geçen yıllarda da sanatçı Ali Elmacı'nın 150 bin liralık tablosunu satın alıp evlerinin başköşesine asarak, sanat aşklarını konuşturmuştu. Modern sanata ilgi duyan Demirel çifti, değerli tablolara yatırım yapıyor.

Volkan Demirel parayı sanata yatırıyor

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