Volkan Demirel parayı sanata yatırıyor

Ünlü kaleci Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel'in, hatırı sayılır tablo koleksiyonu var.

YENİ TABLOSU ÖNÜNDE POZ VERDİ

Çift, önceki gün başka bir atölye ziyaret edip koleksiyonuna başka tablolar ekledi. Volkan Demirel, değeri 80 bin lira olan tablo önünde poz verdi.

Kaleci ile eşi, geçen yıllarda da sanatçı Ali Elmacı'nın 150 bin liralık tablosunu satın alıp evlerinin başköşesine asarak, sanat aşklarını konuşturmuştu. Modern sanata ilgi duyan Demirel çifti, değerli tablolara yatırım yapıyor.