Volkan Konak'ın yeni arabası

Volkan Konak'ın Amerikalı şarkıcı Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı 1970 model Cadillac Deville Convertible aracı, 5 ayda orijinaline uygun şekilde yeniden tasarlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Volkan Konak, klasik otomobil koleksiyonuyla da tanınan Elvis Presley'in koleksiyonundaki Cadillac marka arabayı yaklaşık 6 ay önce satın alarak Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) İstanbul'a getirdi.

5 AY SONRA KAVUŞTU

Ünlü şarkıcı az kullanılmasına rağmen uzun süredir çalıştırılmadığı için birçok bölgesi yıpranmış ya da çürümüş klasik otomobili yeniden tasarlanması için bir otomobil dizayn firmasına teslim etti.

Konak, her bir parçası yeniden elden geçen ve birçok parçası aslına uygun değiştirilen ya da onarılan aracını 5 aylık dönüşüm sürecinin ardından teslim aldı.

Aracına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Konak, birçok arabası bulunduğunu ancak Cadillac'ları çok sevdiğini söyledi.

"AMERİKA'DA SÖZÜMÜZ GEÇMEDİ"

Aracı ABD'nin Arizona eyaletinde Elvis Presley'in kuaförü ve yakın arkadaşı olan kişiden aldığını dile getiren Konak, "Amerika'da 'restore ettireyim' dedim, orada sözümüz geçmedi. Burada dostluklarla yürüyor iş, insanımız çok sıcak, dost insanlar. Dedim; 'Ben bunu Amerika'da bitiremeyeceğim'. Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de müthiş bir işçilik yapıldı. Artık Türkiye'de kalacak. Doğrusu da bu zaten. Ülkeme katkı olur inşallah" dedi.

"ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM"

Aracı satmayı düşünmediğini aktaran Konak, "Bunlar benim çocuklarım gibi. Satılmaz ama isteyen kullanabilir. Beni tanıyan bilir, hiçbir şeyimi esirgemem insanlardan. Herkes kullanabilir. Bestelerimi de öyle. Bunlar benim oyuncaklarım. Oyuncak parayla satılmaz. İsteyen kullansın hiç umurumda değil, yeter ki orijinalliğini bozmasın." diye konuştu.

"ALMAN PLAKASI YAPACAĞIM"

Konak, aracın yabancı plaka olduğu hatırlatılan soruya, "Bir sene sonra büyük ihtimalle Alman plakası yapacağım onu. Ailem Berlin'de, Berlin plakalı olabilir." yanıtını verdi.