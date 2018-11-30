Volkswagen mahkemeye veriliyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), 2015 yılından sonra ürettiği 2.5 milyon mazotlu araçlarda emisyon değerlerini manipüle ettiği gerekçesiyle 28 bin Volkswagen araç sahibi tarafından mahkemeye veriliyor.

DAVA AÇILACAK

Volkswagen'i (VW) mahkemeye verecek olan otomobil sürücülerinin sayısı beş günde 28 bini buldu. Federal Tüketiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Klaus Müller, Volkswagen'e karşı açılacak davada müşterileri kandırmak ve maddi zarara uğratmak gerekçesiyle örnek bir dava açılacağını açıkladı.

ARAÇ SAHİPLERİ MADDİ ZARARIN KARŞILANMASINI İSTİYOR

Müller, Volkswagen Federal Tüketiciler Federasyonunun şu zamana kadar olan talepleri geri çevirdiği için VW otomobil alıp maddi zarara uğrayan araç sahipleri adına mahkemeye başvurarak haklarının geri alınması için mücadele edeceklerini de duyurdu.

28 BİNDEN FAZKA OLDUĞU SÖYLENİLİYOR

Öte yandan VW'yi mahkemeye vereceklerin sayısının 28 binle sınırlı olmayacağı tahmin ediliyor. Dava sırasında mağdur VW araç sahiplerinden ücret alınmayacağı ve davanın neticelenmesi halinde emsal teşkil edebileceği kaydedildi.