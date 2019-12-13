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Volkswagen Türkiye kararını ikinci kez erteledi

Manisa'ya fabrika kurmayı planlayan Volkswagen, son kararını şubat ayında açıklayacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 15:14..
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Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye'ye fabrika kurma kararı aldı.

10 bin kişinin istihdam edilmesi beklenen fabrika süreci, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine sekteye uğradı. Almanlar, Türkiye'de satış rakamları kıran markanın yatırım yapmasını ikinci kez düşünmeye aldı.

SON KARAR ŞUBATTA

Doğu Avrupa ülkelerinde başka bir nokta seçeneğini de ele alan Almanlar, son kararını şubat ayında açıklayacak.

2 EKİM'DE ŞİRKET KURDULAR

Volkswagen, 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin Ticaret Siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

YILLIK 300 BİN ARAÇ ÜRETİMİ

Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu.

EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE

Türkiye'de hiçbir yatırımı bulunmayan Volkswagen, ocak ile kasım ayları arasında 50 bine yakın araç satışı yaptı.

Alman markası, yıllardır en çok satan otomobiller listesinin üst sıralarında.

OCAK-KASIM SATIŞ RAKAMLARI

Volkswagen Türkiye kararını ikinci kez erteledi

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