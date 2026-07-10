Volkswagen'de kriz: Almanya'daki 4 fabrika kapatılıyor

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Alman basınından SPIEGEL'in haberine göre, otomotiv devi Volkswagen üretim ağında radikal bir dönüşüm planlıyor.

Bu kapsamda şirketin Almanya'daki dört köklü fabrikasında üretimin tamamen durdurulması gündeme geldi.

ALMANYA'DAKİ TESİSLER KADEMELİ OLARAK KAPATILACAK

Plan doğrultusunda Zwickau ve Emden tesislerinde üretim beş yıl içinde yavaşlatılarak 2031 yılında tamamen sonlandırılacak.

Hannover'deki ticari araç fabrikasının 2032'de, Audi'nin Neckarsulm fabrikasının ise 2034'te kapatılması ve bu tesislerin savunma sanayisi şirketlerine satılması planlanıyor.

MALİ KRİZ, ÜRETİMİ DOĞU AVRUPA'YA TAŞIYOR

Volkswagen, rakipleri gibi düşük maliyet stratejisini izleyerek üretimini iş gücünün daha ucuz olduğu Doğu Avrupa ülkelerine taşımayı hedefliyor.

Şirketin bu radikal kararı almasında, otomobil satışlarından elde edilen karın günden güne azalması etkili oldu.

Grubun 2026 yılının ilk çeyreğindeki faaliyet karlılığı yüzde 8-10 arasında beklenirken ancak yüzde 3.3 seviyesinde gerçekleşti.

Bu mali çıkmaz nedeniyle 2030 yılına kadar 50 binden fazla çalışanın işten çıkarılması beklenirken, denetleme kurulunun yönetim katıyla karşı karşıya gelmesi bekleniyor.