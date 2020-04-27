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VPN nedir

VPN (Sanal özel ağ), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan İnternet teknolojisidir.

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VPN nedir

Sanal özel ağ (Virtual private network, VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine denir.

VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir.

Kısacası Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir.

VPN üzerinden bir ağa bağlanan kişi, o ağın fonksiyonel, güvenlik ve yönetim özelliklerini kullanmaya da devam eder.

vpn

BAĞLANTI NASIL SAĞLANIR

VPN istemcisi, internet üzerinden bağlantı kurmak istediği kaynakla sanal bir noktadan-noktaya bağlantı kurar, kaynak ya da uzaktan erişime geçmek istediği sunucu kimlik bilgilerini kontrol eder ve doğrulama sonrasında VPN istemcisiyle uzaktan erişime geçtiği sunucu arasında veri akışı gerçekleşir.

VPN'ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN'ler, farklı konumlarda bulunabildiğinden, sizi ülkelerin yasaklı web siteleri veya yasaklı IP'ler gibi kısıtlamalarından da kurtarır.

VPN'lerle bağlantınız şifreli olduğundan, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler şifrelenir ve dışarıdan görülemez.

Instagram: @eshteknoloji

VPN nedir

VPN nedir

VPN nedir

VPN nedir

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