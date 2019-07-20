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Vücudumuzun içine girip hastalıklarla savaşacak mini robotlar üretildi

Bilim insanları, hastalıklarla savaşmak için insan vücuduna giren titreşimli mini robotlar ürettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 11:14..
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Bilim insanları, hastalıklarla mücadelede birçok yöntem geliştirse de herhangi bir güç kaynağı içeren robotların insan vücudunda dolaşması oldukça zor. Çünkü bu robotlar oldukça küçük olması gerektiğinden üzerlerinde herhangi bir batarya barındıramaz.

Ancak, daha çok mühendislik ve bilişim bilimleri konusunda adını duyurmuş bir üniversite olan Georgia Teknik Üniversite’sindeki araştırmacılar, batarya sorununu tamamen ortadan kaldıran titreşimli mini robotlar geliştirdi.

Vücüdumuzun içine girip hastalıklarla savaşacak mini robotlar üretildi VİDEO

SANİYEDE 8 MİLİMETRE HAREKET EDEBİLİYOR

Yalnızca 2 milimetre boyutunda ve 5 miligram ağırlığında olan robotlar, piezoelektrik akülatörü sayesinde titreyerek saniyede 8 milimetre yol katedebiliyor.

(Piezoelektrik: Bazı malzemelere uygulanan mekanik basınç sonucunda, malzemenin elektrik alan ya da elektrik potansiyel değiştirme yeteneğine deniyor.)

Ancak bilim insanları bu robotların şu anda kullanılamayacağını söylüyor, çünkü geliştirilen mini robotlar şimdilik sadece tek yönde hareket ediyor. Bu da insan vücudundan robotların kontrol edilmesini epey zorlaştırıyor.  Eğer bilim insanları robotları çift yönlü hareket ettirmeyi başarabilirse, robotlar insan vücuduna girerek hastalıklara karşı savaşabilecek.

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