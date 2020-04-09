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Vuhan'da evlilik başvurusunda rekor kırıldı

Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da bu hafta sokağa çıkma yasağı ve sıkı kurallar gevşetilirken, karantinada haftalar geçiren çiftler sokağa çıkar çıkmaz adeta evlilik için sıraya girdi.

REUTERS |
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Vuhan'da evlilik başvurusunda rekor kırıldı

Dünya çapında 1.5 milyondan fazla insana bulaşan ve 88 binden fazla insanın ölmesine sebep olan koronavirüsün başladığı Çin'in Vuhan kentinde, önlemler gevşetildi.

Sokağa çıkmaya başlayan Vuhanlıların ise evlilik başvurusunda 'rekor kırdığı' belirtildi.

YÜZDE 300 ARTTI

Evlerinde haftalardır karantinada kalan Vuhanlı çiftler, sokağa çıkar çıkmaz evlilik başvurusu yaptı. Dünyaca ünlü sanal alışveriş sitesi Alibaba'nın alt markası olan Alipay, evlilik başvurusu yapanların oranının yüzde 300 arttığını duyurdu.

Vuhan'da evlilik başvurusunda rekor kırıldı

Sosyal medyada birçok Çinli, evlilik başvurusu için gün ve saat kalmadığını da dile getirdi.

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