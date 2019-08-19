taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5648
Euro
6.1757
Altın
1508.33
Borsa
95734.17
Gram Altın
269.865

Wall Street Journal: Huawei Afrika'da casusluk yapıyor

Amerika’nın etkili gazetelerinden the Wall Street Journal (WSJ), Huawei’nin Afrika kıtasından muhalif politikacılara karşı casusluk yaptığını iddia etti.

DHA | 19.08.2019 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Çinli telekomünikasyon devi Huawei, yeniden casusluk iddiaları ile gündemde. ABD'nin önde gelen gazetelerinden the Wall Street Journal, Huawei'nin Afrika kıtasından muhalif politikacılara karşı casusluk yaptığını öne sürdü.

Gazete, konu hakkında yayınladığı detaylı bir araştırmada Huawei teknisyenlerinin Çin tarafından desteklenen Afrika hükümetlerine muhalifleri hakkında bilgi toplaması için yardımcı olduğunu iddia etti.

huawei

POLİTİKACILAR İZLENİYOR İDDİASI

Söz konusu ülkelerdeki üst düzey güvenlik uzmanlarına ve bazı Huawei çalışanlarına dayandırılan haberde muhalif politikacıların kriptolu mesajlarına girildiği, sosyal medya hesaplarının incelendiği ve cep telefonlarından alınan bilgilerle nerede olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Siber gözetleme ekibinin bir üyesi “Huawei teknisyenleri iki gün boyunca uğraştı ve şifreleri kırmamızda bize yardımcı oldu,” dedi.

WSJ tarafından görülen polis raporlarında isimleri de yer alan Huawei teknisyenleri, İsrail yapımı bir yazılım kullanarak Uganda'da muhalif lider Bobi Wine’nın Whatsapp sohbet grubuna sızdı ve muhalefetin organize etmeyi planladığı sokak gösterilerini önceden öğrendi.

huawei

ZAMBİYA'DA DA CASUSLUK İDDİASI

İddialara göre ülkenin telekomünikasyon denetim ofisinde kurulan bir siber gözetleme birimine yardım eden iki Huawei teknisyeni, muhaliflerin Facebook sayfaları ve cep telefonlarına sızdı.

Böylece polis ile sürekli koordinasyon içinde olan siber gözetleme birimi, muhaliflerin yerini tespit ederek Zambiya’nın kuzey batısında yer alan Solwezi şehrinde yakalanmalarına yardım etti.

HUAWEI'DE İDDİALARA YANIT

Halen Mısır, Tunus, Gana, Nijerya, Kamerun, Uganda, Ruanda, Kenya, Zambiya, Mozambik, Madagaskar ve Güney Afrika‘da gözetleme projeleri yürüten Huawei, söz konusu casusluk iddialarını kesin bir dille reddederken, Huawei çalışanlarının hükümetlere yardım yetkisine sahip olmadığı ve hiçbir zaman ‘hackleme’ faaliyetleri içerisinde yer almadığı açıklaması yapıldı.

İşte Huawei'nin casusluk iddialarına karşı yaoptığı açıklama: “İş operasyonlarımıza yönelik bu temelsiz ve yanlış iddiaları tamamen reddediyoruz. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz soruşturmalar şirketimiz ya da çalışanlarının ileri sürülen faaliyetlerin hiçbirinde yer almadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu tarz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için sözleşmeler imzalamadığımız gibi gerekli imkanlara da sahip değiliz.”

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

360
Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

182
Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini sundu

Hükümet, memurlar için yeni zam teklifini sundu

176
Ünal Karaman, sahada ufak bir kaza geçirdi

Ünal Karaman, sahada ufak bir kaza geçirdi

34
Unkapanı'nın 'Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Unkapanı'nın 'Cici Babası' selde hayatını kaybetti

45
Yer altı Çarşısı esnafı, ıslanan ürünlerini miting alanına serdi

Yer altı Çarşısı esnafı, ıslanan ürünlerini miting alanına serdi

50
Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir