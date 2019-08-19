Wall Street Journal: Huawei Afrika'da casusluk yapıyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Çinli telekomünikasyon devi Huawei, yeniden casusluk iddiaları ile gündemde. ABD'nin önde gelen gazetelerinden the Wall Street Journal, Huawei'nin Afrika kıtasından muhalif politikacılara karşı casusluk yaptığını öne sürdü.

Gazete, konu hakkında yayınladığı detaylı bir araştırmada Huawei teknisyenlerinin Çin tarafından desteklenen Afrika hükümetlerine muhalifleri hakkında bilgi toplaması için yardımcı olduğunu iddia etti.

POLİTİKACILAR İZLENİYOR İDDİASI

Söz konusu ülkelerdeki üst düzey güvenlik uzmanlarına ve bazı Huawei çalışanlarına dayandırılan haberde muhalif politikacıların kriptolu mesajlarına girildiği, sosyal medya hesaplarının incelendiği ve cep telefonlarından alınan bilgilerle nerede olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Siber gözetleme ekibinin bir üyesi “Huawei teknisyenleri iki gün boyunca uğraştı ve şifreleri kırmamızda bize yardımcı oldu,” dedi.

WSJ tarafından görülen polis raporlarında isimleri de yer alan Huawei teknisyenleri, İsrail yapımı bir yazılım kullanarak Uganda'da muhalif lider Bobi Wine’nın Whatsapp sohbet grubuna sızdı ve muhalefetin organize etmeyi planladığı sokak gösterilerini önceden öğrendi.

ZAMBİYA'DA DA CASUSLUK İDDİASI

İddialara göre ülkenin telekomünikasyon denetim ofisinde kurulan bir siber gözetleme birimine yardım eden iki Huawei teknisyeni, muhaliflerin Facebook sayfaları ve cep telefonlarına sızdı.

Böylece polis ile sürekli koordinasyon içinde olan siber gözetleme birimi, muhaliflerin yerini tespit ederek Zambiya’nın kuzey batısında yer alan Solwezi şehrinde yakalanmalarına yardım etti.

HUAWEI'DE İDDİALARA YANIT

Halen Mısır, Tunus, Gana, Nijerya, Kamerun, Uganda, Ruanda, Kenya, Zambiya, Mozambik, Madagaskar ve Güney Afrika‘da gözetleme projeleri yürüten Huawei, söz konusu casusluk iddialarını kesin bir dille reddederken, Huawei çalışanlarının hükümetlere yardım yetkisine sahip olmadığı ve hiçbir zaman ‘hackleme’ faaliyetleri içerisinde yer almadığı açıklaması yapıldı.

İşte Huawei'nin casusluk iddialarına karşı yaoptığı açıklama: “İş operasyonlarımıza yönelik bu temelsiz ve yanlış iddiaları tamamen reddediyoruz. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz soruşturmalar şirketimiz ya da çalışanlarının ileri sürülen faaliyetlerin hiçbirinde yer almadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu tarz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için sözleşmeler imzalamadığımız gibi gerekli imkanlara da sahip değiliz.”

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