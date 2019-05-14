WhatsApp bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, resmi internet sistesinde yer alan 'Sıkça Sorulan Sorular'' bölümünü güncelledi. Şirket, 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren bazı iPhone modellerinde uygulamanın artık kullanılamayacağını açıkladı.

WhatsApp ayrıca 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Windows Phone işletim sistemlerinde de çalışmayı durduracak.





WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

WhatsApp'ın resmi internet sitesindeki desteklenen cihazlar bölümünde şu ifadelere yer verildi: '' WhatsApp, iOS 8 veya daha yenisini kullanan iPhone'ları desteklemektedir. iOS 7.1.2'de artık yeni hesap oluşturamaz veya mevcut hesapları yeniden doğrulayamazsınız. WhatsApp şu anda iOS 7.1.2 cihazınızda aktifse, 1 Şubat 2020'ye kadar kullanabilirsiniz. İOS 6 ve üstü artık desteklenmemektedir.''

Şirket, gelecek sene sadece iOS 8 ve üzeri iPhone'larda çalışacağını ve iOS 7'de artık çalışmayacağını böylelikle duyurmuş oldu.

WHATSAPP KULLANILAMAYACAK IPHONE MODELLERİ

1 Şubat 2020 tarihinden itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4 ve daha eski iPhone modelleri

Diğer dördüncü nesil iPad modelleri

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