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WhatsApp bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı iPhone modellerinde gelecek seneden itibaren kullanılamayacak.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 10:07..
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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp,  resmi internet sistesinde yer alan 'Sıkça Sorulan Sorular'' bölümünü güncelledi.  Şirket, 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren bazı iPhone modellerinde uygulamanın artık kullanılamayacağını açıkladı.

WhatsApp ayrıca 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Windows Phone işletim sistemlerinde de çalışmayı durduracak.

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WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

WhatsApp'ın resmi internet sitesindeki desteklenen cihazlar bölümünde şu ifadelere yer verildi: '' WhatsApp, iOS 8 veya daha yenisini kullanan iPhone'ları desteklemektedir. iOS 7.1.2'de artık yeni hesap oluşturamaz veya mevcut hesapları yeniden doğrulayamazsınız. WhatsApp şu anda iOS 7.1.2 cihazınızda aktifse, 1 Şubat 2020'ye kadar kullanabilirsiniz. İOS 6 ve üstü artık desteklenmemektedir.''

Şirket, gelecek sene sadece iOS 8 ve üzeri iPhone'larda çalışacağını ve iOS 7'de artık çalışmayacağını böylelikle duyurmuş oldu.

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WHATSAPP KULLANILAMAYACAK IPHONE MODELLERİ

1 Şubat 2020 tarihinden itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı iPhone modelleri şu şekilde:

  • iPhone 5S
  • iPhone 5C
  • iPhone 5
  • iPhone 4S
  • iPhone 4 ve daha eski iPhone modelleri
  • Diğer dördüncü nesil iPad modelleri

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