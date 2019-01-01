WhatsApp, bazı iPhone ve Nokia modellerinde artık çalışmayacak

2018 yılını geride bırakırken, bazı WhatsApp kullanıcıları bir hayli üzülmüş olabilir. Çünkü en popüler mesajlaşma uygulaması, bazı telefonlar için desteğini tamamen kaldırdı. WhatsApp, artık bazı iPhone ve Nokia telefonlarda çalışmayacak.

ESKİ TELEFONLAR WHATSAPP'A ELVEDA DİYECEK

Nokia Symbian S60 serisi telefonlar için çoktan desteğini çeken WhatsApp, Nokia S40 serisi telefonlarda da bugünden itibaren çalışmayı durduracak. Aynı zamanda popüler mesajlaşma uygulaması, Android ve iOS işletim sistemlerinin eski sürümlerinde de çalışmayı durdurma kararı aldı.

WhatsApp, birkaç yıl önce bazı telefonlar için çalışmayı durdurma kararını zaten almıştı. Şimdi ise buna ek olarak BlackBerry 10, BlackBerry OS, Nokia Symbian S60, Windows Phone 8.0, Nokia S60, Android 2.3.7 ve daha eski sürümleri ve iOS 6 ve daha eski sürümleri ile çalışan akıllı telefonlar da dahil oldu. WhatsApp artık bu telefonlar için geliştirme yapmayacak ve 1 Şubat 2020 tarihinde bu telefonlarda artık WhatsApp çalışmayacak.





NOKIA S40 TELEFONLARDA ARTIK WHATSAPP ÇALIŞMAYACAK

Bugünden itibaren ise Nokia S40 serisi telefonlardan tamamen desteğini kaldıran WhatsApp, artık bu telefonlarda çalışmayacak. WhatsApp kullanmak isteyen Nokia S40 sahiplerinin başka bir telefon alması gerekiyor. Aslında şirket, Nokia S40 telefonlarına olan desteği geçtiğimiz haziran ayında kaldırmayı planlıyordu ama gelen istekler üzerine şirket, bu tarihi 31 Aralık 2018'e kadar uzatmıştı.

Nokia S40 işletim sistemi, en son 2013 yılında Nokia 515 cep telefonunda kullanılmıştı. Dolayısıyla bu telefonları kullananların sayısı fazla olmadığından, bu durumdan etkilenecek kişi sayısı da oldukça az olacak.

Nokia S40 işletim sistemine sahip eski Nokia cihazları ise şu şekilde: