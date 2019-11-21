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WhatsApp, bazı telefonlarda artık çalışmayacak

WhatsApp, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren, Windows 10 Mobil yüklü cihazlara olan desteğini sonlandıracak.

İHA | 21.11.2019 - 09:23..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor. 16 Aralık'ta uygulamayı Windows mağazasından kaldıracak WhatsApp, 31 aralık itibarıyla ise Windows Mobil yüklü telefonlardan, tamamen desteğini çekecek.

whatsapp

BAZI ANDROID VE iOS SÜRÜMLERİNDE DE ÇALIŞMAYACAK

WhatsApp; geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir blog gönderisinde, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini, gelecek yıl şubat ayında sonlandıracağını açıklamıştı.

KULLANICILAR HESAP OLUŞTURAMAYACAK

WhatsApp, yayınladığı bir blog gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

''iOS 8 ve daha düşük iPhone modellerinde, Android 2.3.7 ve daha eski sürümlerde, gelecek yıl şubat ayından itibaren yeni bir WhatsApp hesabı oluşturulamayacak ve mevcut hesabınız doğrulanamayacak. En iyi WhatsApp deneyimi için, telefonunuzu daha güncel bir işletim sistemine güncellemenizi öneriyoruz. Ayrıca uygulamayı, 31 Aralık 2019'dan sonra, hiçbir Windows Phone işletim sisteminde kullanamayacaksınız.''

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WhatsApp, bazı telefonlarda artık çalışmayacak

WhatsApp, bazı telefonlarda artık çalışmayacak

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