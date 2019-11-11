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WhatsApp, işletmeler için katalog özelliğini yayınladı

WhatsApp, bir şirketin ürünlerine doğrudan uygulama içinden göz atmanıza olanak tanıyan katalog özelliğini, kullanıcılara sundu.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 13:56..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletmelere yönelik yayınladığı 'WhatsApp Business' uygulamasına katalog özelliği ekledi. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, şirketin ürünlerine uygulamanın içinden göz atabilecek.

Ayrıca, küçük veya orta çaplı e-ticaret işletmeleri, katalog özelliği sayesinde ürünlerini uygulamanın içerisinde listeleyerek daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek.

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SADECE BELİRLİ ÜLKELERDE YAYINLANDI

Şu anda yalnızca Almanya, Meksika, İngiltere, Hindistan, Brezilya, ABD ve Endonezya'daki kullanıcılar için yayınlanan katalog özelliği, yalnızca WhatsApp Business uygulamasında kullanılabiliyor.

Şirket yetkilileri, önümüzdeki günlerde yeni özelliğin diğer ülkelerde de yayınlanacağını açıkladı.

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WhatsApp, işletmeler için katalog özelliğini yayınladı

WhatsApp, işletmeler için katalog özelliğini yayınladı

WhatsApp, işletmeler için katalog özelliğini yayınladı

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