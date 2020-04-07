WhatsApp, mesaj iletme özelliğine sınır getirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

Koronavirüs nedeniyle en çok ilgi duyulan uygulama ise tahmin edebileceğiniz gibi WhatsApp oldu. Koronavirüsün ilk çıktığı günlerde WhatsApp kullanımı yüzde 27 oranında artmıştı. Daha sonra bu oran yüzde 41'lere kadar yükselirken şu anda ise WhatsApp kullanım oranı, yüzde 51'lere kadar artış gösterdi.





SAHTE HABERLER YAYILIYOR

WhatsApp kullanımının hızla artması, uygulamayı koronavirüs hakkında en çok yalan haberin paylaşıldığı platformlardan biri haline getiriyor. Ancak WhatsApp, aldığı yeni önlemlerle bu durumu mümkün olduğunca azaltmak istiyor.

WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan mesaj iletme, kullanıcıların bir mesaj toplu halde diğer kullanıcılara da iletmesini sağlıyor. Ancak bu özelliğin sahte haber yaymak için kullanılması WhatsApp'ı harekete geçirmiş ve şirket, 2018 yılında bir mesajı en fazla 5 kişiye gönderebileceğiniz bir sınır getirmişti.

Ancak kullanıcılar, mesajı 5 kişiye ilettikten sonra yeniden bir 5 kişiye daha iletebiliyorlardı.

YENİ BİR SINIR DAHA GELDİ

WhatsApp, koronavirüs nedeniyle yalan haberlerin platformda yayılmaması için mesaj iletme özelliğine yeni bir sınır daha getirdi. Bundan böyle kullanıcılar, herhangi bir mesajı 5 kişiye ilettikten sonra, aynı mesajı ikinci kez toplu şekilde iletemeyecek.

WhatsApp, getirdiği kısıtlama sayesinde, ortaya çıkan yalan haberleri az da olsa yavaşlatmak istiyor.