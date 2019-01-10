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WhatsApp mesajlarınıza yeni güvenlik önlemi geliyor

WhatsApp, uygulamadaki özel mesajlarınızı başka kişilerden korumak için yeni güvenlik önlemleri geliştiriyor.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 10:08..
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WhatsApp, kullanıcıların uygulamayı açmak için kimliklerini parmak izleriyle doğrulamak zorunda kalacakları yeni bir güvenlik güncellemesi geliştiriyor. Facebook'un sahip olduğu popüler mesajlaşma platformu, Android telefonlar için bir parmak izi kilitleme mekanizması üzerinde çalışmaya başladı.

whatsapp

WhatsApp'ın daha önce getirdiği uçtan uca şifreleme özelliği, mesajlarınızın sadece görüşmedeki kişiler tarafından görülebilmesini sağlıyordu ve birçok kullanıcı bu özelliği çok beğenmişti. Şimdi ise yeni parmak izi güvenliği sayesinde mesajlarınızın güvenliği daha da artacak.

whatsapp

WhatsApp'ın gelişmelerini izleyen bir web sitesi tarafından tespit edilen yeni parmak izi giriş özelliği, uygulamayı açan kullanıcılardan parmak izi isteyecek. Bu yeni özellik şu anda geliştirme aşamasında görünüyor. Android için güncellenecek olan WhatsApp'ın, v2.19.3 sürümü ile söz konusu güncellemeye sahip olması bekleniyor.

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