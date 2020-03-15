WhatsApp, otomatik mesaj silme özelliğini duyurdu

Cisimlerin, Güneş etrafında dönen, gezegen ya da kuyruklu yıldız kategorisine girmeyen kütleler olduğu ifade edildi.

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Meteoroloji'den kar yağışı ve zirai don uyarısı

İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı ve bazı bölgelerde zirai don bekleniyor.