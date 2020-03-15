WhatsApp, otomatik mesaj silme özelliğini duyurdu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajların kendi kendine silinmesini sağlayan bir özellik getirdi.
WhatsApp tasarımcılarına ait siteden yapılan açıklamada, mesajların otomatik silinmesi işlemini aktif hale getiren özelliğinin hizmete sunulduğu duyuruldu.
WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK
Yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılar, 1 saatten 1 yıla kadar uzanan zaman dilimi içinde mesaj saklama sürelerini kendileri belirleyebilecek.
Söz konusu işlemi, ayarlar bölümünden kapatmak mümkün olacak.
Mesajların otomatik silinmesi işlemi, hem kişisel hem de grup sohbetlerinde uygulanabilecek.