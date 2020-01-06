WhatsApp, çok yakında kullanıcılara reklam gösterecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2020 yılından itibaren kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyeceği bir özelliğe kavuşacak. Son zamanlarda yeni gizlilik ayarları, iş kataloğu ve bunun gibi diğer özellikleri uygulamaya ekleyen WhatsApp, kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

2014 yılında 19 milyar dolar ödeyerek WhatsApp'ı satın alan Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in, bu parayı uygulamada reklam göstererek çıkaracağı konuşuluyordu.

Geçtiğimiz mayıs ayında Facebook Pazarlama Zirvesi'nde açıklamalar yapan şirket, 2020 yılından itibaren WhatsApp durumlar bölümünde reklam gösterileceğini resmi olarak ilk defa açıklamıştı.

İLK DEFA REKLAM YAYINLAYACAK

Kurulduğu günden bu yana kullanıcıların karşısına tek bir reklam bile çıkarmayan WhatsApp, 2020'de bu duruma bir son vermiş olacak.

Şu anda Instagram hikayelerde bulunan reklamlar ile benzer olacak WhatsApp reklamları, kullanıcıların durumlarında gezerken arada size reklam gösterecek ve tıkladığınızda bir bağlantıya yönlendirecek.

Bugüne kadar sade ve reklamsız arayüzüyle kolay bir kullanıcı deneyimi sunan uygulamaya reklam gelecek olması, şimdiden birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanmış durumda. WhatsApp, şimdilik sadece durum bölümünde reklam gösterecek ancak bize sorarsanız bu reklamlar, uygulamaya gelecek olan diğer reklamların da habercisi olacak.

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