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WhatsApp'a parmak izi ile giriş özelliği geldi

WhatsApp'ın Android beta uygulamasına parmak iziyle giriş özelliği eklendi.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 14:18..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca uygulamadaki güvenlik önlemlerini de artırmak için birçok çalışma yapan şirket, uzun zamandır üzerinde çalıştığı parmak iziyle giriş özelliğini Android beta uygulamasına ekledi.

WhatsApp Beta uygulamasına kaydolmak ve WhatsApp'a parmak iziyle giriş yöntemini aktif etmeniz için hazırladığımız rehberi aşağıda bulabilirsiniz.

whatsapp beta

WHATSAPP BETA'YA KAYIT OLMA

WhatsApp'a gelen en yeni özellikler ilk olarak WhatsApp'ın beta uygulamasına geliyor ve bu sayede kullanıcılar yeni özellikleri test edebiliyor. Ancak şu an için WhatsApp'ın beta kayıtları maksimum kullanıcıya ulaştığından şirket yeni üye kabul etmiyor. Ancak siz yine de aşağıdaki linkten Google hesabınızla giriş yaparak yeni üye alımının açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz.

 

PARMAK İZİYLE GİRİŞ ÖZELLİĞİNİ AKTİF ETME

Eğer zaten WhatsApp Beta kullanıcısıysanız uygulamanız otomatik olarak güncellenecektir. Ancak siz yine de Google Play Store'a giriş yaparak WhatsApp'ın güncel olup olmadığını kontrol edin.

Parmak izi ile giriş özelliğini aktif etmek için WhatsApp uygulamasına girin ve sırasıyla Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu izleyin. Daha sonra sayfanın en altından Parmak izi kilidi menüsüne girin.

WHATSAPP

Daha sonra ise 'Parmak iziyle aç' seçeneğini aktif ettikten sonra parmak izinizi bir kereye mahsus uygulamaya okutun ve kayıt edin. Daha sonra aşağıdaki gibi bir menü karşınıza çıkacak.

whatsapp

Artık siz de WhatsApp'a parmak izinizi okutarak giriş yapabilirsiniz. Parmak izi menüsünden uygulamanın kullandıktan ne kadar sonra kilitleneceğini seçebilirsiniz. Aynı zamanda bildirimlerde içeriği göster kısmını kapatarak, bildirim panelinde göndericinin adı ve mesajın içeriği gibi bilgileri de gizleyebilirsiniz.

Şu anda sadece WhatsApp beta kullanıcılarının yararlanabildiği bu yeni özellik, ilerleyen günlerde bütün WhatsApp kullanıcılarına açılacak.

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