WhatsApp kurucusundan uyarı: Facebook'u silin

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması haline gelen WhatsApp, 2014 yılında tam 21 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alındı. Gerçekleştirilen bu satış, WhatsApp kurucusu Brian Acton'ı, tahmin edebileceğiniz gibi zengin bir insan yaptı.

Facebook tarafından zengin edilen WhatsApp kurucusu Brian Acton'ın, Facebook'a övgüler yağdırdığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Acton, Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği bir konferansta çarpıcı ifadeler kullandı.

WHATSAPP'I NEDEN SATTIKLARINA DEĞİNDİ

Brian Acton, konuşma sırasında Yahoo'dan ayrıldıktan sonra Jan Koum ile WhatsApp'ı nasıl kurduklarını anlattı. Neden WhatsApp'ı Facebook'a sattığı konusuna da değinen Acton, satıştan zengin olabilecek 50 WhatsApp çalışanının hayatını düşündüğünü ve şirkette bulunan azınlık hissesi nedeniyle istese bile anlaşmayı engelleyemeyeceğini açıkladı.





FACEBOOK'U SİLİN UYARISI

Geçtiğimiz yıllarda Facebook'un karıştığı veri skandallarından sonra '#deletefacebook' kampanyasına destek olan Acton, resmi Twitter hesabından Facebook'u silin paylaşımında bulunmuştu. Aynı tavrını sürdüren Acton, konuşma yaptığı salondaki gençlere, Facebook'u silin çağrısını yineledi.

Adı birçok veri ve gizlilik ihllallerine karıştıktan sonra hızla kullanıcı kaybeden Facebook, şimdilerde eski popülerliğini geri kazanabilmek için birçok yenilik peşinde koşuyor. Geçtiğimiz günlerd konuşan Mark Zuvkerberg, Facebook'u daha güvenilir bir yere dönüştüreceklerini açıklamıştı.

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