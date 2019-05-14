WhatsApp'ta yeni bir casus yazılım ortaya çıktı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Uygulamanın bu kadar popüler olması, internet korsanlarının da bir numaralı hedefi haline gelmesine neden oluyor.

Mayıs ayının başlarında WhatsApp'taki sesli aramalar aracılığıyla birçok kullanıcının telefonuna bulaşan zararlı yazılım, telefonların gizlice gözetlenmesine neden oldu. Üstelik bu casus yazılımdan hem Android hem de iOS kullanıcıları etkilenmiş durumda.

İSRAİLLİ BİR FİRMA GELİŞTİRDİ

İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılım, WhatsApp sesli aramalar esnasında kullanıcıların telefonuna sızıyor ve telefonu ele geçiriyor. Üstelik kullanıcı aramaya yanıt vermese bile sızma gerçekleşebiliyor. Daha sonra ise zararlı yazılım otomatik olarak arama kaydını silerek kullanıcıların fark etmesini engelliyor.

WHATSAPP AÇIKLARI KAPATIYOR

WhatsApp, söz konusu açığı kapatma çalışmalarına geçtiğimiz cuma gününden itibaren başladığını açıkladı. Şirket, kaç kullanıcının bu zararlı yazılımdan etkilenerek bilgilerinin çaındığını ise henüz açıklamadı.

Söz konusu casus yazılımı üreten İsrail firması NSO Group, çeşitli casus yazılımlar üretip, terörizm ve suçla mücadeleye destek olmak için bu yazılımları hükümetlere satmasıyla biliniyor. Kendi yazılım kodlarının başka kişilerin eline geçtiğini belirten şirket, WhatsApp'taki bu sorun hakkında üzgün olduklarını açıkladı.

NSO Group sözcüsü, ''Şirketimiz yalnızca istihbarat ve kanun uygulayıcı kurumlar tarafından talep edilen teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirketimiz, ürettiği herhangi bir yazılımı bir kişi veya kurumu hedef alacak şekilde asla kullanamaz. Söz konusu ihlalin nasıl oluştuğunu biz de araştıracağız.'' ifadelerini kullandı.





Uluslararası Af Örgütü'nde çalışan bir araştırmacı da casus yazılımdan etkilenen WhatsApp kullanıcıları arasında bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü bu durumdan dolayı İsrail Savunma Bakanlığı'ndan NSO şirketinin ihracat lisansının iptal edilmesini istedi.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: '' NSO şirketi, geliştirdiği yazılımları insan hakları ihlalleriyle bilinen hükümetlere satıyor ve hükümetler de bu yazılımları aktivistleri ve eleştirmenleri takip etmek için kullanıyor. İsrail savunma bakanlığı, NSO'nun insan hakları savunucularına yönelik saldırılarla ilişkilendiren kanıtları görmezden geldi. NSO şirketinin geliştirdiği yazılımlar, uygun kontrol ve gözetim olmadan pazarlandığı sürece Uluslararası Af Örgütü personelinin ve dünyadaki diğer aktivistlerin, gazetecilerin ve muhaliflerin hak ve güvenliği risk altındadır. ”

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