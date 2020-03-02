Windows'ta DNS adresi nasıl değiştirilir

Domain Name System (DNS), internet ağındaki bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan; bilgisayar, servis, internet veya özel bir ağa bağlı herhangi bir kaynak için hiyerarşik dağıtılmış bir adlandırma sistemidir.

İnternet ağını oluşturan her bir web sitesi, sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri, kullanıcıların kullanımı için www.ensonhaber.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık gelir. DNS sunucuları da internet adreslerinin IP adresi karşılığını kayıt altına alan sistemdir.

Bu içeriğimizde; Windows işletim sistemleri için DNS adreslerini nasıl değiştirebileceğinize değineceğiz.

WINDOWS DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR

1- İster ekranın sağ alt kısmında yer alan internet ağ simgesine tıklayarak Ağ & internet ayarları'na tıklayın. İsterseniz de arama kısmına 'Ağ durumu' yazarak aynı ekrana ulaşın. Hemen aşağıda bulunan 'Bağdanştırıcı özelliklerini değiştir' seçeneğine tıklayın.

2- Çıkan ekranda bağlı olduğunuz internet ağını bularak sağ tıklayın ve özellikler seçeneğine girin.

3- Açılan ekrandan İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek.

4- Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçenğini işaretledikten sonra hemen alttaki satırlara ilgili DNS andreslerini yazın ve daha sonra 'Çıkarken ayarları doğrula' seçeneğini işaretleyerek 'Tamam' butonuna tıklayın.

Eğer DNS adresinizi tekrar eski haline getirmek isterseniz, yine aynı adımları takip ederek son maddedeki ekrana ulaşın. Bu ekrandan 'DNS sunucu adresini otomatik olarak al' seçeneğini işaretleyin ve 'Tamam' botununa tıklayın.