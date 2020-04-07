WordPress nedir

Dünyanın en çok kullanılan içerik yönetim sistemlerinden biri olan WordPress, PHP ve SQL dilleriyle yazılmış bir kişisel yayın sistemidir.

Günümüzde WordPress her ne kadar kişisel blog siteleriyle özdeşleşse de aslında makale yazma, düzenleme veya blog sistemi olarak değil, her türlü içeriğin düzenlenip yayımlanabileceği bir yayın platformudur.

Geliştirilmesi 2001 yılına kadar uzanan WordPress, gerek kullanım kolaylığı gerekse kullanıcılara sunduğu birçok özelliğiyle şu anda en çok kullanılan içerik yönetim sistemlerinin başında geliyor.

Peki neden bir web sitesine sahip olmak isteyen çoğu kullanıcı WordPress‘i tercih ediyor? Gelin bu sorunun cevabına daha yakından bakalım.

KURULUMU DA KOLAY KULLANMASI DA

WordPress, hazır bir içerik yönetim yazılımı olduğundan, eğer ileri düzeyde profesyonel bir kullanıcı değilseniz herhangi bir kodlama ve yazılım bilgisi gerektirmiyor.

Genellikle bütün hosting panellerinde tek tıkla yükleme imkanı sağlayan WordPress‘i, aynı zamanda manuel yöntemlerle de basit bir şekilkde yükleyebilirsiniz.

WordPress’i yükledikten sonra ise karşınıza oldukça sade bir kullanıcı ara yüzü çıkıyor. Yönetici panelinizden sitenizi istediğiniz gibi düzenleyebiliyor ve size sunulan birçok ücretsiz eklenti sayesinde sitenize ek özellikler katabiliyorsunuz.

TEMA SEÇENEKLERİ OLDUKÇA FAZLA

WordPress, açık kaynak kodlu bir sistem olduğundan platform için geliştirilen tema sayısı da bir hayli fazla.

İster yönetici panelinizden temalar kısmına girerek yüzlerce ücretsiz tema arasından dilediğinizi seçebilir, isterseniz de birçok tema sitesinden ücretli tema satın alıp sitenize kurabilirsiniz.

Elbette ki WordPress harici diğer platformlarda da yüzlerce tema bulunuyor, ancak WordPress kullananların sayısı oldukça fazla olduğundan platform için geliştirilen temalara da her gün yenileri ekleniyor.

Bu nedenle zengin tema seçeneği isteyen kullanıcılar genellikle WordPress’i tercih ediyor.

EKLENTİLER İLE ÖZELLİK EKLEME

WordPress’in kullanıcılara sunduğu muhteşem özelliklerden biri de ücretsiz eklentiler seçeneği.

Yine yönetici panelinizde bulunan eklentiler sekmesinden yüzlerce eklentiye göz atabilir ve sitenize ekleyebilirsiniz. Bu eklentiler sitenize oldukça gelişmiş özellikler ekleyerek istediğiniz şekilde kişiselleştirebilmenizi sağlıyor.

Örneğin eklentiler yardımıyla hiçbir yazılım bilgisine ihtiyacınız olmadan SEO ayarlarınızı yapabilir, Google AMP kurulumu yapabilir, tarayıcı önbellekleme özelliğini açabilir ve fotoğraflarınızı optimize edebilirsiniz.

Sitenize sayısız birçok özellik kazandıran ücretsiz eklentiler, WordPress‘in tercih edilmesindeki en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

MODÜLER YAPI İLE TASARLAMAK ÇOK KOLAY

WordPress’in modüler yapısı sayesinde sitenizi sürükle bırak yöntemiyle istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Herhangi bir tema yükledikten sonra Görünüm>Bileşenler kısmına giderek temanızın bileşenlerini sürükle bırak yöntemiyle sitenize entegre edebilirsiniz.

Böylelikle fazla bir bilgiye ihtiyacınız olmadan sitenizi istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.