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Xiaomi, 48 MP kameraya sahip telefonunu tanıtacak

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, kamera konusunda çıtayı oldukça yükseğe taşıyacak.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 15:25..
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Xiaomi, önümüzdeki ay tanıtacağı yeni akıllı telefonunda, 48 megapiksellik bir kamera sensörü bulunacak. Huawei'nin P20 Pro ve Mate 20 Pro telefonlarının, 40 megapiksel kamera sensörleriyle geldiğini hatırlarsak, Xiaomi ,48 megapiksellik kamerasıyla bu telefonları geride bırakacak.

Xiaomi, 48 MP kameraya sahip telefonunu tanıtacak

Xiaomi başkanı Lin Bin, Çin mikro blog sitesi Weibo aracılığıyla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa baktığımızda kameranın çift LED flaşla birlikte sol üst köşeye yerleştirildiğini görüyoruz. Görüntü, telefonun sadece bir bölümünü gösterdiği için daha fazla detaya sahip değiliz, fakat muhtemelen Xiaomi, tek bir kamera kullanmayacak.

Ocak ayında lansmanı yapılacak bu yeni telefonun, diğer ayrıtıları ise bilinmiyor. Muhtemelen yeni bilgiler için ocak ayını beklememiz gerekecek.

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