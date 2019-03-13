Xiaomi, artık ucuz telefon üretmeyeceğini açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, özellikle piyasaya sürdüğü fiyat/performans ürünü akıllı telefonlarıyla biliniyor. Satış grafiğini her geçen yıl yukarılara çıkaran şirket, 'Xiaomi sadece ucuz telefon satarak başarı elde ediyor' algısını yıkmak istediklerini açıkladı.

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, Xiaomi'nin fiyat politikasında değişikliğie gideceklerinin sinyallerini verdi.

DAHA PAHALI ÜRÜNLER GELECEK

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Fiyatlarımız son kez 447 doların altında olacak. Daha fazla yatırım yapmak ve daha kaliteli ürünler elde etmek istiyoruz. Gelecekteki ürünlerimiz çok fazla olmasa da daha pahalı olabilir.''

Fiyatların ne kadar artacağı konusunda bilgi vermekten kaçınan Lei Jun, daha ucuz telefon isteyenlerin Xiaomi'nin Redmi serisini seçmeleri gerektiğini ifade etti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.