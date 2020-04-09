Xiaomi Mi 10 Pro'nun kutusundaki yazı tepkilere neden oldu

Xiaomi'nin üst seviye telefonu Mi 10 Pro'nun kutusunda yer alan ''en çok kullandığınız Google uygulamalarına kolay erişimle” ibaresi, ilk başta çok masum görünse de bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çevrimiçi topluluklar; bu mesajın, Google tarafından uygulanan yaptırım nedeniyle Huawei telefonlarında Google hizmetlerinin yasaklanmasına bir gönderme olduğunu söyleyerek Xiaomi'ye tepki gösterdi.





XIAOMI GELEN TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Xiaomi yaptığı açıklamada, söz konusu ibarenin Google ile yapılan anlaşma gereği zorunlu olarak yerleştirildiğini ve bu durumun, Intel yongalarını kullanan dizüstü bilgisayarlarda bulunan “Intel Inside” logosuna benzediğini söyledi.

Xiaomi ayrıca, Mi 10 Pro'nun Google ile yapılan yeni anlaşma sonrasında piyasaya sürülen ilk telefonlardan biri olduğunu ve gelecekteki birçok telefon kutusunda aynı ibarenin yer alacağını belirtti.





YENİ TARTIŞMA: GOOGLE ÜRETİCİLERİ ZORLUYOR MU

Xiaomi'den yapılan bu açıklama sonrasında, Google'ın söz konusu mesajı eklemeleri için üreticileri zorladığı iddia edildi ve gözler ABD'li şirkete çevrildi. Google, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yayınlanamazken, bazı anonim kaynaklar, Google'ın bu ibareyi isteğe bağlı olarak üreticilere önerdiğini söylüyor.