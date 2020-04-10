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Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 10'un özelliklerini ve Türkiye fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi |
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Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle şubat ayında internet üzerinden düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu tanıtmıştı.

Tüm dünyada satışa çıkan ve oldukça iyi satış rakamları elde eden Xiaomi Mi 10 modeli, ülkemizde de satışa çıktı. Telefonun Türkiye fiyatına geçmeden önce özelliklerine kısa bir göz atalım.

xiaomi

XIAOMI MI 10 VE MI 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin, hem tasarımsal hem de teknik özellikler bakımından birbirlerine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Her iki telefonda da 6,67 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunurken, Snapdragon 865 işlemcisi telefonlara güç veriyor.

8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle birlikte satışa çıkan olan telefonlarda, 128GB256GB ve 512GB depolama seçenekleri bulunuyor.

xiaomi

Kamera konusuna değinecek olursak, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun birbirinden bu noktada ayrıldığını söyleyebiliriz. Mi 10 modelinde 108MP + 13MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu yer alırken, Mi 10 Pro'da ise 108MP + 20MP + 12MP + 8MP kamera sensörleri kullanılmış. Her iki telefonun ön tarafında da 20 MP sensöre sahip tek bir kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi 10'da  30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Mi 10 Pro modelinde ise yine 30W hızlı şarj destekli 5.250 mAh batarya karşımıza çıkıyor.

xiaomi

XIAOMI MI 10 TÜRKİYE FİYATI

Xiaomi, şu anda yalnızca Mi 10 modelini ülkemizde satışa çıkardı. Telefonun satış fiyatı ise 8 bin 499 TL olarak açıklandı. Ancak Xiaomi, Mi 10'un normal fiyatının 9 bin 999 TL olduğunu, ancak yüzde 15'lik bir indirim yaptığını söylüyor. Ancak her iki durumda da Xiaomi'den bu derece pahalı fiyatlar görmeye alışkın değiliz.

Ülkemizde satılan Mi 10 modelinde 8GB RAM ve 256GB depolama sürümü bulunuyor. Telefonların yurt dışı fiyatları ise şu şekildeydi:

  • Xiaomi Mi 10 8GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 572 dolar
  • Xiaomi Mi 10 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 615 dolar
  • Xiaomi Mi 10 12GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 673 dolar

 

  • Xiaomi Mi 10 Pro 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 716 dolar
  • Xiaomi Mi 10 Pro 12GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 787 dolar
  • Xiaomi Mi 10 Pro 12GB RAM + 512 GB depolama sürümü: 859 dolar

Instagram: @eshteknoloji

Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı belli olduXiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı belli olduXiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı belli olduXiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı belli oldu

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