Xiaomi Mi 9T tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni orta-üst segment akıllı telefonu Mi 9T'yi resmi olarak açıkladı. Tamamen çerçevesiz ekrandan oluşan telefonun ön kamerası ise üst taraftan açılabilen bir mekanizmaya sahip. Telefonun özelliklerine baktığımızda ise geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi K20 ile oldukça benzer olduğunu söylemeliyiz.

XIAOMI MI 9T ÖZELLİKLERİ

6,39 inç büyüklüğünde ve 2340×1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ AMOLED HDR ekran ile piyasaya çıkacak Xiaomi Mi 9T, gücünü Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisinden alıyor. 6 GB RAM ve 64 /128GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 20 MP bir ön kamera bulunuyor. Bu ön kamera ise telefonun üst kısmından açılıp kapanabilen bir mekanizma içine yerleştirilmiş.

Aynı zamanda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna da sahip Xiaomi Mi 9T, 18W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da oldukça iddialı görünüyor. Telefonun Avrupa fiyatı ise şu şekilde olacak:

6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği : 339 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 452 dolar

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