Xiaomi Mi Mix 3'ün 5G versiyonu duyuruldu

Xiaomi , bu hafta Çin'deki bir konferansta, en son amiral gemisi olan Mi Mix 3'ün 5G versiyonunu tanıttı. Tanıtımda Xiaomi, internette nasıl gezinebileceğinizi ve canlı videoları 5G ağında nasıl daha hızlı bir şekilde yayınlayabileceğinizi gösterdi.

Mi Mix 3'ün 5G sürümü, bir Qualcomm Snapdragon 855 ve maksimum 2Gbps indirme hızına sahip bir X50 5G modem ile çalışacak. 2018 yılında piyasaya sürülen normal sürümünde ise Snapdragon 845 işlemcisi mevcut.





Xiaomi, 2016'dan bu yana 5G teknolojisi üzerinde çalışıyor ve Çin'in en büyük taşıyıcılarından biri olan China Mobile ile bir ortaklık yürütüyor. Mi Mix 3'ün 5G versiyonu, Avrupa'da gelecek yılın başlarında kullanıma sunulabilir.

