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Xiaomi, süper hızlı kablosuz ve ters şarj özelliklerini tanıttı

Xiaomi'nin, süper hızlı şarj teknolojileri tanıtıldı. Bu özellikleri kullanan ilk telefon ise Mi 9 Pro 5G modeli olacak.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 09:37..
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Günümüzde her ne kadar üst seviye akıllı telefonlar piyasaya sürülse de kullanıcıların en çok şikayet ettiği şeylerden biri de şarj süresi. Akıllı telefon üreticileri ise bu soruna bir çare bulmak için kendi hızlı şarj teknolojilerini geliştiriyor. Son yıllarda kullanıma sunulan kablosuz şarj teknolojisi ise kablolu şarja göre biraz daha yavaş kalıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Çinli akıllı telefon  üreticisi Xiaomi, kablosuz şarj teknolojisini daha fazla hızlandırmak için bir süredir çalışıyor.

Xiaomi, Mi Charge Turbo adını verdiği yeni nesil kablosuz hızlı şarj teknolojisini dün itibarıyla tanıttı ve bu teknolojiyi kullanan ilk telefon Mi 9 Pro 5G modeli olacak.

mi mi x4

XIAOMI 30W SÜPER HIZLI KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİNİ TANITTI

Xiaomi, şu anda Mi 9 modeli de dahil olmak üzere amiral gemisi akıllı telefonlarında 27W kablolu hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Şirket, ayrıca geçtiğimiz şubat ayında Mi 9 modeli ile dünyanın ilk 27W kablosuz şarj teknolojisini kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi ise Mi 9 Pro 5G modelinde 30W kablosuz şarj özelliğini kullanarak kendi rekorunu kıracak.

Xiaomi, yeni 30W kablosuz şarj teknolojisi ile 4.000mAh bataryanın 25 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebileceğini söylüyor. Ayrıca yeni kablosuz şarj teknolojisinin, telefonu tamamen şarj etmek için 27W ve 20W kablolu hızlı şarjdan daha hızlı olduğunu belirtiyor.

xiaomi mi 9 pro

TERS ŞARJ ÖZELLİĞİ DE BULUNACAK

Xiaomi Mi 9 Pro 5G modelinde, diğer telefonları kablosuz olarak şarj edebilmenizi sağlayan 20W güçlü ters şarj özelliği de bulunacak. Şirket, bu özellik ile Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin, iPhone Xs Max  modelini 30 dakika içinde yüzde 20 şarj edebileceğini açıkladı.

Bütün bu yeni özellikler, bu ay sonunda piyasaya çıkacak Mi 9 Pro 5G modeli ile birlikte kullanıma sunulacak. Xiaomi ayrıca, gelecekteki Mi Mix 4 modeli için 40W süper hızlı kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

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