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Yaban Ördeği Yıldız Kümesi görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 6 bin 197 ışık yılı uzakta, Kalkan (Scutum) takımyıldızındaki 'Messier 11' yıldız öbeğini görüntüledi.

AA | 03.04.2019 - 02:43..
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), parlak yıldızlarının "V" biçimi göç eden yaban ördeklerini andırdığı için "Yaban Ördeği Yıldız Kümesi" olarak adlandırılan "Messier 11" yıldız öbeğinin Hubble tarafından çekilen fotoğraflarından derlenen bir kolaj imajı yayımladı.

BİLİNEN EN ZENGİN YILDIZ KÜMELERİNDEN

Bilinen en zengin ve kompakt yıldız kümelerinden biri olan Messier 11'in yaklaşık 220 milyon yaşında olduğu ve 2 bin 900 yıldıza ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.

Alman gök bilimci Gottfried Kirch tarafından 1681'de keşfedilen Messier 11, Fransız gök bilimci Charles Messier tarafından 1764'te kataloğa geçirilmişti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Yaban Ördeği Yıldız Kümesi görüntülendi

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